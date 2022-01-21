4'ü Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği Hanau katliamanın 2'nci yıl dönümü yaklaşırken yaşamlarını yitirenler mezarları başında anıldı.

Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi

Kurbanların yakınları tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi, mezarlara çicekler bırakıldı.

Katliam gecesi hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in ağabeyi Çetin Gültekin, Alman hükümetinin olayı tüm yönleriyle aydınlatması gerektiğini söyledi.

"Korku içinde yaşıyoruz"

Çetin, "Hanau, 19 Şubat 2020 öncesi gibi asla ve asla olamaz artık. Korkusuz bir hayatımız vardı. Bu yaşıma kadar korku nedir bilmiyordum. Evlat sahibi olduğum için iki yıldır bize bu korkuyu yaşattılar. Korku içinde yaşıyoruz. Artık korkusuz dışarıya çıkamıyoruz" dedi.

"Irkçı saldırılara dur denmeli"

Almanya'da ırkçı saldırılara dur denmesi gerektiğini vurgulayan Gültekin, şunları söyledi:

"Bu iki sene içinde Hanau'da hiçbir şey değişmedi. Mölln'de değişmediği için Solingen oldu. Solingen'de değişmediği için Köln'ü yaşadık. Köln'de değişmediği için Kassel'i yaşadık, Halle'yi yaşadık. Şimdi Hanau'yı yaşıyoruz."

Nüfusun yüzde 63'ü yabancı

170 farklı ülkeden insanın yaşadığı Hanau'da, nüfusun yaklaşık yüzde 63'ünü yabancılar oluşturuyor.

Hanau kentinin, katliamın yaşandığı 19 Şubat 2020 tarihinden önceki gibi renkli bir şehir olması artık zor gibi görünüyor.

9 kişi yaşamını yitirmişti

Hanau saldırısında Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Ferhat Unvar ile birlikte toplam 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Irkçı katil Tobias Rathjen'in saldırının ardından evine dönerek annesini de öldürdükten sonra intihar ettiği açıklanmıştı.