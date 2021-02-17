Almanya'nın Hanau kentinde geçen yıl düzenlenen terör saldırısından sağ kurtulan Muhammed Beyazkendir, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Katliamın şokunu hala üzerinden atamayan ve bir yıldır psikolojik tedavi gören Beyazkendir, "Saat 10'du. Tam dışarıda kafedeydim. Dışarıdan ateş sesleri geldi. 5 dakikada adam geldi, bize de ateş etti. Biz ölümden döndük. Yanımda arkadaşlarım öldü" dedi.

"Mermileri bitmeseydi daha fazla ölü olabilirdi"

Irkçı saldırgan Tobias Rathjen'in kurşunlarına hedef olan Beyazkendir, direkleri siper ederek hayatta kaldığını söyledi.

Muhammed Beyazkendir, "Adam içeriye girdi ateş etti. Biz de direğin arkasındaydık. O anda kolumdan vuruldum. Sonra yere düştük, benim üzerime düşenler oldu. Adam uzun şarjörle gelmişti. Adam mermileri bitirdi öyle gitti. Belki mermileri bitmeseydi daha fazla da ölü olabilirdi" dedi.

Vücudunda 3 mermiyle yaşıyor

Ameliyatla sağ omuz kemiği alınan ve vücudunda üç mermiyle yaşayan ve herhangi bir işte de çalışamayan Beyazkendir şunları söyledi:

"Biz de burada doğduk büyüdük. Biz de bu toplumun bir parçasıyız. Böyle ırkçı saldırılar bizi korkutmaz. Biz burayı da bu ırkçılar yüzünden terketmeyiz."

Almanya'da ırkçı saldırı

Geçtiğimiz yıl 19 Şubat akşamı Hanau'da Türklere ait üç iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Irkçı katilin, saldırının ardından evine dönerek annesini de öldürdükten sonra intihar ettiği açıklanmıştı.