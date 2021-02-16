Irkçı terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişiyi katleden Hanau saldırısı failinin babası da ırkçı söylem ve eylemlerde bulunuyor.

"İnsanların daha çok ölmesi gerektiğini söylüyor"

73 yaşındaki Hans Gerd Rathjen, son olarak polise dilekçe yazdı ve oğlunun katliamda kullandığı silahı ve arabasını istedi. Yakınlarını kaybeden aileler ise bu duruma tepkili.

Onlardan biri de Çetin Gültekin. Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan'ın ağabeyi TRT Haber'e konuştu:

"Haftada bir dilekçeler yazıyor, silahları istiyor. Oğlunun internet sayfasının yine açık olmasını istiyor, arabaları istiyor. İnsanların daha çok ölmesi gerektiğini söylüyor. Biz bunu dosyadan öğreniyoruz. İşte bizi korkutan şey de bu."

"Adam halen 70 metre yakınımızda oturuyor"

Saldırının şokunu hala üzerlerinden atamadıklarını söyleyen Gültekin, tedirginliklerinin sürdüğüne dikkat çekti:

"Ya çok tedirginlik içindeyiz açıkçası. 5'inci ayda silahı istiyor. Ya savcılk tarafından altıncı yedinci ayda bunun silahı oğlunun silahı geri verilmiş olsaydı, şimdiye kadar bu bizi öldürmüştü."

Çetin Gültekin, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

"Böyle bir tehlikenin, böyle bir saatli bombanın, hayatını kaybetmiş ailelerin yakınlarında oturması çok büyük yanlış. Adam halen 70 metre yakınımızda oturuyor."

Almanya'daki ırkçı saldırı

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki kafe ve bir büfeye terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda Gökhan Gültekin ile birlikte 8 kişi daha yaşamını yitirmişti.