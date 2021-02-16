Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmaya göre, ABD'deki hastalarda, koronavirüsün ülkede daha önce rastlanmayan 7 farklı varyantı tespit edildi.

Yerel kaynaklı olduğu tahmin edilen mutasyona uğramış söz konusu türlerin, bulaşıcılığının ne seviyede olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

Türlerin ABD genelinde ne kadar yayıldığının tespiti de şimdilik zor görünüyor zira koronavirüs test örneklerinin yalnızca yüzde 1'inden az bir kısmının genom dizilimi incelenmiş durumda.

Texas Üniversitesinden Jason McLellan, mutasyona uğramış virüsün yapılacak ekstra deneylerle incelenmesinin gerekliliğini vurguluyor.

Varyantlardaki risk

COVID-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasının salgınının seyrini olumsuz yönde değiştirmesinden endişe ediliyor.

Zira virüsün varyantların özellikle birkaçının yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklandı.

Bu açıklama da koronavirüs aşılarının onlara karşı daha az etkili olabileceği endişelerini gündeme getirdi.