Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 528 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 239 bin 773’e yükseldi.

32 bin 197 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 866 bin 710’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 915 bin 914 vaka ve 56 bin 304 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 805 bin 239’a ulaştı.

Kolombiya'da vaka sayısı 2 milyon 200 bine yaklaştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 1 günde 181 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 786’ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 510 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 198 bin 549’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 90 bin 467’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin, en fazla vaka görülen 12'nci ülke

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 327’ye, 3 bin 259 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 29 bin 57’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 833 bin 442 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda.

Meksika'da toplam can kaybı 175 bine yaklaştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 1 günde 450 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 98 yeni vaka tespit edildi.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke olan Meksika'da COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 174 bin 657’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 555 bin 923’e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 995 bin 892, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 189 bin 873 şeklinde açıkladı.

Peru Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 177 kişi yaşamını yitirdi ve 1192 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Vaka sayısı 1 milyon 238 bin 501'e, virüse bağlı can kaybı 43 bin 880'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 149 bin 367'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son1 günde 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı 19 bin 624’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 333 artışla 779 bin 541'e, iyileşenlerin sayısı 737 bin 126'ya ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve 412 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 237 bin 144'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 234'e, sağlığına kavuşanların sayısı 179 bin 57'ye çıktı.