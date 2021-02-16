Protestocuların sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde toplanan farklı iş gruplarından darbe karşıtları, askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemi başlattı.

Protestoların 10'uncu gününde meslektaşlarını sivil itaatsizlik hareketine katılmaya çağıran çok sayıda doktor, mühendis, devlet memuru ve öğretmen, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Gösteri organize edilmemesi için internet yasağı

Ülkedeki geniş çaplı protestoların sosyal medyada organize olmasını önlemek için askeri yönetim, dün internet erişimine geçici süreliğine yasak getirmişti.

Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Suu Çii'nin ise 17 Şubat'a kadar gözaltında tutulacağı açıklanmıştı.

Ordu 1 yıllık OHAL ilan etmişti

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.