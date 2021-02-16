Zimbabve'de 4 bakan COVID-19'dan öldü, kısıtlamalar uzatıldı
Afrika ülkelerinden Zimbabve'de kabineden 4 bakanın, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası kısıtlamaların 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi.
Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ulusa sesleniş konuşmasında, daha önce COVID-19 kısıtlamalarının 15 Şubat'a kadar ötelenmesine karar verildiğine dikkat çekti.
Mnangagwa, "Bir hayatı kaybetmek bizim için büyük bir kayıptır. Bu nedenle kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıyorum" dedi.
Kısıtlamalar kapsamında okullarda eğitime ara verilmeye, toplu görüşmeler yasaklanmaya devam edecek.
Ocak ayında başlayan kısıtlamalar ilk olarak 15 Şubat'a kadar uzatılmıştı.
4 bakan hayatını kaybetti
Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.
4 bakanın hayatını kaybetmesi sonrası devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına karar verilmişti.
Bugüne kadar 35 bin 222 kişide COVID-19 tespit edilen ülkede, virüsten ölenlerin sayısı 1410'a yükseldi.