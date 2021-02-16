Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programı'nı basına açıklayan Başbakan Muhyiddin Yasin, geçen yıl Pfizer/BioNTech firmalarından satın alınan COVID-19 aşılarının, beklenenden daha erken Malezya'ya geleceğini söyledi.

İlk sevkiyatın ülkeye 21 Şubat'ta ulaşacağı bilgisini paylaşan Muhyiddin, ilk COVID-19 aşısını da kendisinin yaptıracağını vurguladı.

Başbakan Muhyiddin, "Halk ile yakın teması olan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, milletvekilleri ve bakanlar, ulusal bağışıklık programında ilk sırada yer alacaktır" dedi.

9,4 milyon kişi aşılanacak

Muhyiddin, 26 Şubat'ta başlaması planlanan ilk aşılama sürecinin nisanda biteceğini belirterek, 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte toplam 9,4 milyon kişinin aşılanacağını kaydetti.

İkinci aşılama sürecinin Mayıs 2021'den Şubat 2022'ye kadar süreceğini belirten Muhyiddin, "Bu kapsamda Malezya vatandaşları ve yabancı uyruklular dahil 18 yaş üstü toplam 13,7 milyon kişiye bağışıklık kazandırılacaktır" dedi.

COVID-19 aşısına dair bilgi veren internet sitesi kuruldu

Malezya Başbakanı Muhyiddin, daha sonra Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programı'nın detaylarının açıklandığı el kitabı ve internet sitesinin tanıtımını yaptı.

Halkı COVID-19 aşılamasına dair bilgilendirmek üzere kurulan "VaksinCovid.gov.my" sitesinde, kimlerin COVID-19 aşısı olabileceğine, aşının potansiyel yan etkilerine, COVID-19 türlerine karşı aşının etkililik oranına, aşı olmak isteyenlerin randevuları nasıl alacağına ve COVID-19 aşısı yaptırmanın dinen caiz olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Şimdiye kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V'den toplam 43,4 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 80'ini aşılamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Toplam 266 bin 445 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 975'i buldu. Ülkede 47 bin 135 kişi aktif COVID-19 tedavisi görüyor.