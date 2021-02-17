Covid-19 aşı verileri bilgisayar korsanlarının iştahını kabartıyor. Güney Koreli istihbarat yetkilileri Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının ABD ilaç şirketi Pfizer'den Covid-19 aşı teknolojisini çalmaya çalıştığını öne sürdü.

"Verileri satmak için istiyor" iddiası

Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin koronavirüs aşısı geliştiren Güney Koreli ilaç şirketlerine de sızma girişimlerinin engellendiğini açıkladı.

İstihbarat yetkilileri tarafından, Kuzey Koreli korsanların, Covid-19 aşılarıyla ilgili verileri, aşı geliştirmekten çok satmak için kullanacağı öne sürüldü.

Bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz yıl, Johnson&Johnson, Novavax ve AstraZeneca da dahil en az 9 ilaç şirketine daha siber saldırı düzenlediğinden şüphelenildiği vurgulandı.

Henüz tek bir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore’nin önümüzdeki haftalarda iki milyon doz AstraZeneca-Oxford aşısı alması bekleniyor.

Microsoft uyarmıştı

Kasım ayında Microsoft, Pfizer dahil en az 9 sağlık kuruluşunun Kuzey Kore ve Rusya'daki devlet destekli kuruluşlar tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Hırsızlık girişimlerinin çoğu başarısız olurken, Microsoft o sırada bazılarının başarılı olduğu konusunda uyarmıştı.