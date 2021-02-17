Dubai Emiri bin Raşid el Maktum’un kızı Prenses Latife, ülkeden kaçmaya çalıştı ancak yakalanarak Dubai'ye geri götürüldü.

Prenses Latife, Dubai'ye zorla götürülmeden önce arkadaşlarına video göndererek yaşadıklarını anlattı.

"Temiz hava almak için dışarı çıkamıyorum"

Banyoda cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Prenses Latife babasını kendisini rehin tutmakla suçladı.

Prenses, "Pencere ve kapıları kilitli bir villada rehin tutuluyorum. Dışarıda 5, içeride 2 polis var ve hiçbir şekilde temiz hava almak için dışarı çıkamıyorum" dedi.

Prenses, ne zaman serbest bırakılacağını bilmediğini ve can güvenliğinden de endişe ettiğini belirtti.

"Beni almaya gelen askerlere direndim"

Prenses Latife nasıl kaçırıldığını da anlattı.

Kaçtığı tekneden kendisini almaya gelen askerlere direndiğini, tekme attığını hatta bir komandonun kolunu ısırdığını belirtti.

Görüntüler, Prensesin arkadaşları ve bir insan hakları avukatı tarafından İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verildi.

"Latife'yi serbest bırakın"

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de Dubai'yi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Prensesin istememesine rağmen ülkeye götürüldüğünü, bunun bir "kaçırılma" olduğunu savunmuş ve "Latife'yi serbest bırakın" kampanyası başlatılmıştı.