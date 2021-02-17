Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte bin 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 240 bin 940’a, 55 bin 271 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 921 bin 981’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 927 bin 410 vaka ve 56 bin 702 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 883 bin 191’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte bin 329 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 683 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede koronavirüse bağlı can kaybı sayısı 175 bin 986’ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 4 bin 575’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 563 bin 992’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 432’ye, 4 bin 3 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 33 bin 60’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 838 bin 291 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

[Fotoğraf: AFP]

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 949’a çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 49 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 202 bin 598’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 105’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 176 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 421 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 244 bin 729'a, virüse bağlı can kaybı 44 bin 56'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 155 bin 956'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı 19 bin 644’e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 547 artışla 782 bin 39'a, iyileşenlerin sayısı 740 bin 465'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve 562 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 237 bin 706'ya, virüse bağlı can kaybı 11 bin 274'e, sağlığına kavuşanların sayısı 180 bin 155'e çıktı.