Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıların 1 aylık gecikmeyle de olsa ülkeye ulaştığını belirterek, "Ohio'daki elverişsiz hava koşullarına rağmen uçağı Monterrey kentine ulaştıran Pfizer ekibi ve DHL çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlk sevkiyat indi, ikincisini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell de açıklamasında, gelen COVID-19 aşılarının sağlık çalışanlarına ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlara uygulanacağını duyurdu.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesi’nin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve COVID-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51,5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Ülke 175 bin 986 kişi ile dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 4 bin 575 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

