ABD Başkanı Biden, CNN'de canlı olarak yayınlanan programa katılarak salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Biden, eski Başkan Donald Trump dönemindeki koronavirüs politikasını eleştirdi, ABD halkından yeni yönetime güvenmelerini istedi.

Biden, herkese yetecek kadar koronavirüs aşısı almayı garantilediklerini söyledi. Aşıya erişim sağlayan herkesin mutlaka aşı olmasını tavsiye eden Biden, yıl sonuna kadar salgının bugünkünden çok daha gerilemiş olacağına inandığını belirtti.

"Trump hakkında konuşmaktan yoruldum"

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında aklanmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Biden, artık Trump'ı geride bırakmaları gerektiğine işaret ederek, "4 yıl boyunca tüm haberlerde Trump vardı. Gelecek 4 yıl boyunca tüm haberler Amerikan halkı hakkında olacak. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum." dedi.

Trump'a yönelik açılması muhtemel herhangi bir davaya Adalet Bakanlığının izin verip vermeyeceği konusunda Biden, Trump'la ilgili dava konusunda kendisinin değil, Adalet Bakanlığının karar vereceğini belirtti.

Trump'ın 5 bine kadar indirdiği mülteci kabul limiti yeniden 125 bine çıkarılacak

Trump dönemindeki mülteci politikalarını da eleştiren Biden, ülkedeki 11 milyon yasa dışı göçmenin kademeli şekilde vatandaşlığa geçirilmesine yönelik süreçleri işleteceklerini ve Trump döneminde 5 bine kadar indirilen mülteci kabul limitini yeniden 125 bine çıkaracaklarını söyledi.