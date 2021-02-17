ABD'de Fran Goldman adındaki yaşlı kadın, koronavirüs aşısı randevusu almak için haftalarca uğraştı.

Güçlükle randevu alan yaşlı kadının önündeki bir sonraki engel ise 30 santimetreyi bulan kar yağışıydı. Yaşlı kadın, fazla yağan kar nedeniyle hastaneye araçla gidemedi.

Randevusunu kaçırmak istemeyen Goldman, gidiş-dönüş 10 kilometreye yakın hastane yolunu yürüyerek katetti.

Bir gün önceden deneme yürüyüşü yaptı

Amerikan Fox kanalı ile anlaşmalı yerel TV'ye konuşan Goldman, ilerlemiş yaşına rağmen her gün yürüyüş yaptığını söyledi.

Goldman, "işini garantiye almak için" aşı randevusundan bir gün önce deneme yürüyüşü yaptığını ifade etti.

Yaşlı kadın, "Aşı oldum ve sonra hiçbir tepki olmadığından emin olmak için oturup 15 dakika beklemem gerektiği söylendi. Hava izin verdiği sürece ikinci aşı randevusuna gitmeyi umuyorum. Başka seçenek olmazsa tekrar yürüyerek gidip aşımı yine olacağım." dedi.