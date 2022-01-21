Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 01:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da güvenlik güçleri dron kamerası kullanabilecek
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin dron kameralarını kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye onay verdi.
Fransa'da Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Aralık 2021'de kabul edilen iç güvenlik yasasında kişilerin ve gösterilerin güvenliğinin sağlanması, olası terör saldırılarının önlenmesi ve sınırların izlenmesi için güvenlik güçlerinin valiliğin onayını alarak drone kameralarını kullanımını içeren maddelerin kabul edildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerine acil durumlarda drone kameralarını kullanmasına izin veren maddenin onaylanmadığı, bunun anayasaya aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda validen izin alınabilmesi için gerekliliğinin ispat edilmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, zabıtaların drone kameralarını kullanamayacağı aktarıldı.
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