Açıklama, Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.



Gözaltına alınan şüpheliler, şiddet olaylarına karışan kişilere silah temin etmekle suçlanıyor.



Daha önce olaylar sırasında dağıtılan silahlar, kameraya yansımış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Gizlenen cesetler bulundu



Almatı'da polis, saldırılara katılan ve hayatını kaybeden bazı kişilerin cesetlerini de buldu.



Cesetlerin, tanınmalarını güçleştirmek için deforme edildiği duyuruldu. Cesetlerin kimlikleri tespit edildi. Otopsileri yapılıyor.



İçişleri Bakanlığı, saldırı sonrası hasar gören Almatı’daki polis binalarının görüntüsünü de paylaştı.

