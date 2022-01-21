Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da üç kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Protestoların kontrol altına alındığı Kazakistan’da soruşturmalar devam ediyor. Almatı’daki olaylar sırasında silah dağıttığı iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı.
Açıklama, Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, şiddet olaylarına karışan kişilere silah temin etmekle suçlanıyor.
Daha önce olaylar sırasında dağıtılan silahlar, kameraya yansımış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Gizlenen cesetler bulundu
Almatı'da polis, saldırılara katılan ve hayatını kaybeden bazı kişilerin cesetlerini de buldu.
Cesetlerin, tanınmalarını güçleştirmek için deforme edildiği duyuruldu. Cesetlerin kimlikleri tespit edildi. Otopsileri yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı, saldırı sonrası hasar gören Almatı’daki polis binalarının görüntüsünü de paylaştı.
Etiketler: Kazakistan
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