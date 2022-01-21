Polonya ile Avrupa Birliği bir süredir yargı bağımsızlığı konusunda sorun yaşıyor.

Avrupa Adalet Divanı temmuz ayında Polonya'da, yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının kaldırılması yönünde karar aldı. Polonya hükümeti gerekli adımları atmadı.

Varşova yönetiminin, Avrupa Birliği yasalarını uygulamaya sokmadığı her gün için 1 milyon euro ceza ödemesine karar verildi.

3 Kasım-10 Ocak tarihlerini içeren 70 milyon euroluk ceza ödenmeyince Avrupa Birliği harekete geçti. Avrupa Birliği yönetimi, Polonya'ya 70 milyon euroyu ödemesi için resmi uyarı yazısı gönderdi.

AB - Polonya arasında hukuk krizi

AB Komisyonu cezanın ödenmemesi halinde her ay uyarının tekrarlanacağını duyurdu. Polonya hükümeti,yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurulduğu, bu yolla yargıçların "etki altında bırakılabileceği" suçlamalarıyla eleştiriliyor.

Avrupa Birliği'nin Çekya sınırındaki kömür madenini kapatmadığı gerekçesiyle Polonya'ya verdiği bir başka para cezası daha bulunuyor. Konuyla ilgili Polonya'nın ödemesi gereken cezanın 50 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, cezaların ödenmemesi durumunda ortak bütçeden Polonya'ya aktarılacak kaynağı durdurabilir. Polonya'nın Avrupa Konseyi'ndeki oy hakkının askıya alınması da gündemde.