İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hukuksuz uygulamaları Avrupa'nın da gündeminde.

Avrupa Birliği üyesi dört ülkenin dışişleri bakanları İsrail'den Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasını gözden geçirmesini istedi.

Ortak bildiri yayımladılar

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. Kudüs'ün doğusunda inşa edilen yası dışı yerleşimlerin iki devletli çözümün önünde yeni bir engel oluşturacağını vurguladı.

Bakanlar, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan gelişmelerin de endişe verici olduğunu belirtti.

Mısır da tepki gösterdi

Mısır Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Filistinli aileleri yerinden etmesinin insan haklarının ihlali olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Mısır’ın, İsrail’in yeni yerleşim yerleri inşa etmesi ve Filistinleri göçe zorlaması politikası karşısındaki net tutumunu devam ettirdiği de belirtildi.

5 kişi serbest bırakıldı

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail güçlerince çarşamba günü gözaltına alınan Filistinli Salihiye ailesinden 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Merkezi Mahkeme, tutukluların serbest bırakılması kararına karşı İsrail polisinin yaptığı itirazı reddetti.

Gece baskın düzenlemişlerdi

İsrail güçleri, 17 nüfuslu Salihiye ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine çarşamba gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri de Filistinli ailenin evini yıkmış, bazı aile üyeleri dahil 20 kişi de gözaltına alınmıştı.