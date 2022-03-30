Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumu, 5-30 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülke nüfusu 2 milyon 97 bin 319 olarak kayda geçti.

Bu kişilerin 1 milyon 836 bin 713’ü, Kuzey Makedonya’da ikamet ediyor.

Nüfusun etnik bazda dağılımı ise şöyle:

Makedon yüzde 54,25; Arnavut 29,52; Türk yüzde 3,98; Rom yüzde 2,34; Sırp yüzde 1,18; Boşnak yüzde 0,87; Ulah yüzde 0,44

Sonuçlar, etnik Makedonların nüfus oranında ciddi bir düşüş kaydedildiğine işaret ediyor.

2002 yılına ait bir önceki nüfus sayımında yüzde 64’lük paya sahip Makedonların oranı on puanlık düşüş ile yüzde 54’e geriledi.

Tükler en büyük üçüncü etnik grup

Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Arnavutların nüfus oranı ise yüzde 25’ten yüzde 29’a yükseldi.

Türklerin 2002 verilerine göre yüzde 3,85 olan nüfus oranı küçük bir artış ile yüzde 3,98’e yükseldi. Böylece Türkler Kuzey Makedonya’nın en büyük üçüncü etnik grubu olarak yerini korudu.

Ülke nüfusunun yüzde 50,4’ü kadınlar, yüzde49,6’sı ise erkeklerden oluşuyor.

Nüfusun yüzde 46’sını Ortodokslar, yüzde 32’sini Müslümanlar oluşturuyor.

Kuzey Makedonya’da 100 yaşını geçmiş 51 kişi bulunuyor.