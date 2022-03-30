İki devlet bir millet...

Azerbaycan'da Türkiye'ye olan sevgi çok büyük. Bunun son örneği Gence'de yaşandı.

Azerbaycanlılar Karabağ'ın işgalden kurtarılışında Türkiye'nin maddi ve manevi desteğini unutmuyor.

Ülkenin en büyük ikinci şehri gence'nin girişinde Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlerin fotoğrafları ile Türk ve Azerbaycan bayrakları şehre gelenleri karşılıyor.

"Azerbaycanın şehitleri aynı zamanda bizim şehitlerimiz"

Gence Valiliği de iki ülkenin bayrakları ile süslendi.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Karabağ şehitlerinin ailelerine ve gazilere verilen desteğe dikkat çekti:

"Azerbaycanın şehitleri aynı zamanda bizim şehitlerimiz. Biz onların Azerbaycan'da tedavisi mümkün olmayanları Türkiye'de tedavisini yapıyoruz. Savaş sonrası psikolojik destek vermek amacıyla Türkiye'den de uzmanlar yardımda bulunuyor. Ayrıca YTB de şehit ailelerinin çocuklarına sahip çıkarak onların türkiye'deki eğitimlerine burslu olarak katkı veriyor.''