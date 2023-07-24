Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2023 11:02

Kuzey Kore'den ülkenin askeri gücünün sürekli geliştirileceği mesajı

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı, Pyongyang yönetiminin askeri gücünü sürekli geliştireceğini ve bunun sonunun olmadığını belirtti.

Kuzey Kore'den ülkenin askeri gücünün sürekli geliştirileceği mesajı

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da bildiri şeklinde yer alan imzasız yazıda, Pyongyang yönetiminin, askeri gücünü sürekli geliştireceği ve bunun sonu olmadığı vurgulanarak, böyle bir hedefin ne pahasına olursa olsun durmaksızın daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kore Yarımadası'nda herhangi bir savaş riskini ortadan kaldırmak için böyle bir gücün ön koşul olduğu savunulan yazıda, "Ebedi barış herhangi bir düşmana karşı galip gelebilecek öz savunma gücünün ardında yatar." ifadesi kullanıldı.

Yazıda ayrıca Kuzey Kore'nin, nükleer ve füze programlarının gelişimine odaklanmaması halinde nükleer savaşın patlak verebileceği iddia edilerek, "Ülkemiz ve ulusumuz, diğerleri gibi ekonomik kalkınmaya konsantre olsaydı, tarihteki bütün felaketlerden daha büyük bir felakete yol açacak bir nükleer savaş onlarca kez meydana gelecek ve bugünkü medeni dünya var olmayacaktı." değerlendirmesine yer verildi.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Depremde yıkılan evin enkazından karpuz çıktı
12:24
Hurda araçlar ekonomiye kazandırıldı
12:22
Twitter'ın logosu değişti
12:23
Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
12:17
İstanbul lalesi yeniden üretilecek
12:03
İstanbul'da yaklaşık 900 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 14 tutuklama
Van'da üreticiler verilen desteklerle bal üretimini artırıyor
Van'da üreticiler verilen desteklerle bal üretimini artırıyor
FOTO FOKUS
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ