Kuzey Kore’de geçtiğimiz yıl, son 10 yılın en düşük hasadı yaşandı. Ekilebilir arazilerden zaten yoksun olan ülkede tarıma elverişli toprakların oranı sadece yüzde 20. Doğal afetler ve eski tip tarım makineleri ise durumu daha kötü bir hale getiriyor.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki hasadın yüzde 9 düştüğünü ve 5 milyon ton olduğunu, bunun da 11 milyon insanı yardıma muhtaç hale getirdiğini açıkladı. Bu rakam geçen yıla göre 600 binden daha fazla, yani nüfusun neredeyse yarısı.

BM, fon yetersizliğinden dolayı ülkedeki yardım programlarını kesmek zorunda kaldı. Hedeflen yardım miktarının sadece yüzde 24’üne ulaşıldı.

Bu yıl ise durum daha parlak gözükmüyor.

Kaynak: TRT World