AA 16.03.2026 21:06

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin son 24 saatte 4 İHA'yla hedef alındığını duyurdu

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son bir günde ülkenin 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin son 24 saatte 4 İHA'yla hedef alındığını duyurdu

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik saldırılara dair bilgi verdi.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 4 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, bunlardan birinin düşürüldüğünü kaydetti.

Atvan, İHA'lardan birinin de tehdit oluşturmayan bir bölgeye düştüğünü aktardı.

Sözcü Atvan, Kuveyt'i hedef alan 2 İHA'nın ise ülkenin kuzeyine düştüğünü ancak can kaybı veya herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
