Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.03.2026 20:31

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 500 dönüm alanı gasbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde Filistinlilere ait 500 dönümlük araziye el koyarak çitlerle çevirdiği duyuruldu.

[Temsili fotoğraf]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrailli radikal bir grup, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Ez-Zaviye ve Rafat beldeleri arasındaki bölgeye baskın düzenledi.

İsraillilerin, burada Filistinli Hamdullah Ebu Neba'ya ait bağ evini yıktıkları belirtildi.

Haberde, İsrailli grubun aynı bölgede gasbetmek amacıyla Filistinlilere ait 500 dönümden fazla alanı çitle çevirdiği kaydedildi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

ETİKETLER
Batı Şeria
Sıradaki Haber
Lübnan: İsrail saldırılarında ölü sayısı 886'ya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:18
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
21:35
Bakan Memişoğlu: Yaklaşık 2 milyon insan yurt dışından gelip Türkiye'den sağlık hizmeti alıyor
21:09
AB'den İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yeni yaptırım
21:07
Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin son 24 saatte 4 İHA'yla hedef alındığını duyurdu
21:45
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı
Yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ