İşgalci İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 500 dönüm alanı gasbetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrailli radikal bir grup, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Ez-Zaviye ve Rafat beldeleri arasındaki bölgeye baskın düzenledi.

İsraillilerin, burada Filistinli Hamdullah Ebu Neba'ya ait bağ evini yıktıkları belirtildi.

Haberde, İsrailli grubun aynı bölgede gasbetmek amacıyla Filistinlilere ait 500 dönümden fazla alanı çitle çevirdiği kaydedildi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.