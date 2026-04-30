Ankara'da barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 arttı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 27 Nisan 2025'te 421 milyon 752 bin metreküple yüzde 28,99 seviyesindeydi.

Kuraklık riskinin sürdüğü Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 607 milyon 8 bin metreküpe yükselirken, oran yüzde 41,73 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 arttı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 27 Nisan 2025'te 232 milyon 795 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 455 milyon 301 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 256 bin 705 metreküp su verilirken, artan nüfusa oranla bu yıl ise 1 milyon 367 bin 523 metreküp su verildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143, nisanda ise 38 milyon 344 bin 766 oldu. Bu yıl ise ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740, nisanda da 152 milyon 400 bin 191 metreküp olarak ölçüldü.

Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 27,48 olarak tespit edildi.

Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde: