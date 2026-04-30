Van'da uyuşturucu operasyonu: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 94,82 kilogram metamfetamin, 79,1 kilogram skunk ve 66,6 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 240,52 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.