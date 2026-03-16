Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.03.2026 20:56

Lübnan: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 38 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının son 24 saatte 6 artarak 38'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 38 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 69'unun ise yaralandığı bildirildi.

​​​​​​​Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 32 sağlık çalışanının öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 36 artarak 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:18
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
21:35
Bakan Memişoğlu: Yaklaşık 2 milyon insan yurt dışından gelip Türkiye'den sağlık hizmeti alıyor
21:09
AB'den İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yeni yaptırım
21:07
Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin son 24 saatte 4 İHA'yla hedef alındığını duyurdu
21:45
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı
Yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ