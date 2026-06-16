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Dünya
AA 16.06.2026 00:12

ABD'li yetkili: ABD ordusu, İran'la müzakereler sürerken Orta Doğu'da kalacak

Üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la varılan mutabakat zaptının ardından başlaması beklenen 60 günlük müzakere sürecinde Amerikan ordusunun Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğini belirtti.

ABD'li yetkili: ABD ordusu, İran'la müzakereler sürerken Orta Doğu'da kalacak

Üst düzey ABD'li bir yetkili, düzenlediği telekonferansta ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

Yetkili, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının cuma günü imzalanmasının ardından başlaması beklenen 60 günlük müzakere sürecinde Amerikan ordusuna ait unsurların Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Yetkili, ancak müzakerelerde olumlu yönde ilerleme görülmesinin ardından bölgedeki askeri varlıklarını azaltmaya başlayacaklarını kaydederek, o zamana kadar ilgili birliklerin mevcut görev yerlerinde kalacaklarını söyledi.

ABD'li yetkili, "İranlıların bize nükleer programlarından vazgeçtikleri konusunda yapacaklarını söyledikleri şeyleri yaptıklarını görmek istiyoruz. Bu mutabakat, nihai bir anlaşmaya varılması halinde bölgedeki askeri güçlerin azaltılmasını öngörüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı yaklaşık 50 bin Amerikan askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı açıklanmıştı. Söz konusu askeri konuşlanma kapsamında üç uçak gemisi ve 200'den fazla uçak bölgede bulunurken donanmaya ait çok sayıda farklı askeri birlik de görev yapıyor.

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