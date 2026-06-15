Açık 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.06.2026 23:47

İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Photo Awards 2026 sergisine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının, tarihsel misyonunu çok daha geniş bir coğrafyada ve güçlü bir kurumsal kapasiteyle sürdürdüğünü bildirdi.

İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Photo Awards 2026 sergisine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Photo Awards'ın Ankara'daki sergisinin açılışına katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Anadolu Ajansımız, bugün, tarihsel misyonunu çok daha geniş bir coğrafyada ve güçlü bir kurumsal kapasite ile sürdürmektedir." ifadesini kullanan Duran, açılışını gerçekleştirdikleri İstanbul Photo Awards'ın da bu güçlü kurumsal birikimin çok önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Photo Awards 2026 sergisine ilişkin paylaşım

Duran, 2015'ten bu yana düzenlenen yarışmanın, kısa süre içerisinde uluslararası haber fotoğrafçılığı alanında saygın bir platform haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yarışma, dünyanın farklı bölgelerinde çoğu zaman çok zor şartlar altında görev yapan foto muhabirlerini teşvik etmekte, onların emeğini görünür kılmakta ve haber fotoğrafçılığı mesleğine uluslararası ölçekte güçlü bir destek sunmaktadır. Bu sene 'Yılın Fotoğrafı' ödülüne ise Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad'ın 'Gazze, Umut Yok' isimli karesi layık görüldü.

Bugün Anadolu Ajansımızla, TRT'mizle ve uluslararası ölçekte güçlenen medya kapasitemizle dünyanın görmezden gelinen hakikatlerini insanlığın ortak vicdanına taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkündür' ilkesinden aldığımız ilhamla, nerede bir zulüm varsa, nerede bir mağduriyet karartılmaya çalışılıyorsa, orada Türkiye'nin iletişim vizyonu hakikatin yanında konumlanmaktadır.

Bu vesileyle görevlerini yaparken hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmetle anıyor; sergide emeği geçen tüm foto muhabirlerini ve katkı sunan herkesi tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:28
Milli özel sporcularımızdan SU-DS Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş madalya
00:14
ABD'li yetkili: ABD ordusu, İran'la müzakereler sürerken Orta Doğu'da kalacak
00:10
ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağı düştü
00:00
BM: İsrail güçleri, sadece sözde sarı hatta yaklaştıkları gerekçesiyle Filistinlileri öldürüyor
00:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti
22:59
"NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı iddiası" yalanlandı
İzmir'de Karabağlar Sanayi Sitesi'nde oluşan atık yığınlarına tepki
İzmir'de Karabağlar Sanayi Sitesi'nde oluşan atık yığınlarına tepki
FOTO FOKUS
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ