Duman 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 22.01.2024 12:52

Kutlamada demir kafesin halatı koptu: 4,5 metreden düşen CEO hayatını kaybetti

Hindistan’da bir yazılım şirketinin düzenlediği kutlamada şirketin CEO’su ile yöneticilerden birini daha taşıyan demir kafesin halatı koptu. 4,5 metreden düşen CEO hayatını kaybetti. O anlar kameraya böyle yansıdı...

Hindistan’ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin kutlama gecesi faciaya dönüştü.

Şirketin gümüş jübile kutlamaları sırasında CEO Sanjay Shah ile Başkan Vishwanath Raju Datla sahneye görkemli bir giriş yapmak isteyerek, havai fişeklerle süslenen demir kafesin içine girdi. Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Başkan Datla 4,5 metre yükseklikten yere düştü.

Kazada CEO hayatını kaybederken, Başkan Datla’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kutlamaya katılanların çektiği görüntüde aşağıya indirilen kafesin tekrar yukarı çekildiği, bir süre sallandıktan sonra ise halatın koptuğu ve 2 yöneticinin de sahneye düştüğü görülüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
İçişleri Bakanlığından APP plaka uyarısı
14:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Kurum'u kabul etti
14:20
Ankara’da çatı yangını
14:20
Bakan Güler: Uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir
14:15
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın yapılacak
14:14
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: 2023 yılsonu enflasyonu OVP hedefinin altında kaldı
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle Nasır hastanesi bahçesi mezarlığa dönüştü
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle Nasır hastanesi bahçesi mezarlığa dönüştü
FOTO FOKUS
Kapadokya'ya kar güzelliği
Kapadokya'ya kar güzelliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ