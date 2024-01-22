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Dünya
AA 22.01.2024 11:49

Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınma merkezlerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin sığınma merkezlerini bombalaması sonucu ölü ve yaralılar olduğu aktarılan açıklamada, Han Yunus'taki karargâhlarının kuşatılması nedeniyle ambulansların yaralıları tahliye etmek için hareket edemediği kaydedildi.

AA muhabiri de Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde 4 sığınma merkezinin dün gece hava saldırılarının hedefi olduğu bilgisini paylaştı. Bu merkezler, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu ve El-Mevasi Okulu.

Filistin Kızılayı bugün, Han Yunus'taki ekibiyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

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