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Dünya
Independent 22.01.2024 11:33

Kafesten kaçan fare zor anlar yaşattı

Çin'deki bir araştırma laboratuvarında kafesten kaçan fare, teknisyene zor anlar yaşattı. Teknisyenin sırtına çıkan fare dakikalarca dikkat çekmeden gizlendi.

Şangay'daki bir laboratuvarda yaşanan olayda, teknisyen Tian Yongyi farelerin kilolarını tartmak için hayvanları kafesten çıkardı. Bu sırada üç fare küçük kafesten dışarı fırlayıp kaçtı. Laboratuvarın güvenlik kamerasına takılan olayda, teknisyenin panikleyerek fareleri yakalamaya çalıştığı görülüyor.

8 Ocak tarihli videoda, farelerden birinin teknisyenin sırtına tırmandığı ve bir süreliğine kaçmayı başardığı görülüyor. Ancak Tian en sonunda koruyucu kıyafeti üzerindeki fareyi görüp yakalıyor.

Yabancı basında haberde, "Tom ve Jerry'den bir sahne" diye nitelenen olayın yaşandığı laboratuvarda ne üzerinde çalışıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Daily Mail ise haberinde, Çin'de GX_P2V adlı yeni bir koronavirüs türüne dair iki hafta önce yayımlanan araştırmayı hatırlattı. 

Sonuçları 4 Ocak'ta yayımlanan çalışmada Çinli bilim insanları, genetiği değiştirilmiş farelerde yapılan deneylerde virüsün yüzde 100 ölümcül olduğunu tespit etmişti. 

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