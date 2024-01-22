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Dünya
AA 22.01.2024 10:08

Lübnanlı din adamı: Osmanlı devleti Filistin'in onurunu savundu

Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad, Osmanlı Devleti'nin "Müslüman ve Hristiyanı ile Filistin'in onurunu savunduğunu" söyledi.

Lübnanlı din adamı: Osmanlı devleti Filistin'in onurunu savundu

Haddad, başkent Beyrut'ta kentin tarihi ile ilgili düzenlenen bir konferansta Hristiyan bir tarihçinin Osmanlı Devleti'ni eleştirmesine tepki gösterdi.

Osmanlı Devleti hakkında sürekli açıklamalar yapıldığına işaret eden Haddad, "Osmanlı Devleti hakkında olumsuz şeyler duyuyoruz. Her devletin iyi ve kötü tarafları vardır. Allah'u Teala şöyle buyuruyor; bir topluluğa duyduğunuz kin sizleri adil davranmamaya itmesin. Adaletli olan bu takvaya daha çok yakışandır" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin Lübnan'da günümüze kadar halen halka hizmet veren birçok bina inşa ettiğini hatırlatan Haddad, "Lübnan'da, İçişleri ve Kültür Bakanlığı binasının duvarları, Haoudel Vilayet (Medresesi) ve Patrikiyye, tüm bu duvarlar Osmanlı Devleti döneminde inşa edildi" diye konuştu.

"Osmanlı Filistin'in onurunu; Müslüman ve Hristiyanı ile savundu"

"Bu devlete (Osmanlı) karşı düşüncelerimizde adaletli olmalıyız" diyen Haddad, şunları kaydetti:

"Bazı yerlerde hata yapılmıştır ve bu konuda onları desteklemiyorum. Ancak birçok konuda doğru karar vermiştir. Bu yüzden adaletli olmalıyız. Lübnan'ın Osmanlı medeniyetine benzer bir devlet olmasını temenni ediyoruz. Bunun en büyük tanığı da Trablusşam-Akkar'a gidince önünden geçtiğim demir yoludur. Şu anda bomboş. Burası Osmanlılar tarafından yapılmış, Arap ülkelerini birbirine bağlayan demir yolu ağı idi. Adı Hicaz Demiryolu idi. Lübnan, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayıp daha sonra Mekke ve Medine'ye kadar uzanıyordu."

Haddad "Ayrıca, Osmanı Devleti Filistin'in onurunu savundu. Bu devlet Filistin'in onurunu; Müslüman ve Hristiyanı ile savundu" dedi.

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