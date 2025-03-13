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Dünya
AA 13.03.2025 15:18

Kremlin: Ukrayna'da hedefimiz geçici ateşkes değil, uzun vadeli barışçıl bir çözüm

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, geçici ateşkesin Ukrayna ordusu için geçici bir soluklanmadan başka bir şey olmayacağını belirterek, "Hedefimiz hala uzun vadeli barışçıl bir çözüm. Meşru çıkarlarımızı dikkate alan barışçıl bir çözüm için çabalıyoruz. Endişelerimiz biliniyor." dedi.

Kremlin: Ukrayna'da hedefimiz geçici ateşkes değil, uzun vadeli barışçıl bir çözüm

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rossiya-1 devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın dün kendisini telefonla arayarak, Kiev ile yapılan anlaşmayı anlattığını aktardı.

Uşakov, düzenli olarak Waltz ile iletişimini sürdürdüğünü kaydetti.

ABD tarafına Ukrayna'da geçici ateşkes konusunda varılan mutabakatlara ilişkin Rusya'nın tutumunu aktardığını dile getiren Uşakov, Ukrayna'da önerilen geçici ateşkesin Ukrayna ordusu için geçici bir soluklanmadan başka bir şey olmadığını ifade etti.

Uşakov, "Hedefimiz hala uzun vadeli barışçıl bir çözüm. Meşru çıkarlarımızı dikkate alan barışçıl bir çözüm için çabalıyoruz. Endişelerimiz biliniyor. (Ukrayna'da) Barışçıl eylemleri taklit eden bu tür adımlara kimsenin ihtiyacı yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bundan sonraki ortak çalışmalarda Rusya'nın tutumunu dikkate alacağını umduğunu belirten Uşakov, "Amerikalılar ve biz, NATO'nun Ukrayna meselesinin çözümü ve Ukrayna'nın geleceği bağlamında tartışılamayacağına inanıyoruz." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi muhtemel bir görüşmeye ilişkin soruyu cevaplamayı reddeden Uşakov, ABD tarafıyla, bu tür temasların kapalı kalması konusunda mutabakata varıldığını vurguladı.

Ayrıca Uşakov, Putin'in bugün geçici ateşkes önerisine ilişkin daha somut ve esaslı değerlendirmelerde bulunabileceğini sözlerine ekledi.

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