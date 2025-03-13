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Dünya
AA 13.03.2025 14:57

Azerbaycan: Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştık

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan’la barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağladıklarını açıkladı.

Azerbaycan: Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştık
[Fotoğraf: Getty Images]

Bakan Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metin hususunda çalışmalar bitti" bilgisini paylaştı.

Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi.

Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

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