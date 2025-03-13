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Dünya
AA 13.03.2025 14:37

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskın düzenleyerek biri kadın 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, aralarında biri kadın ve eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 934 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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