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Dünya
AA 13.03.2025 13:34

Ukrayna: Rus ordusu, hava saldırılarıyla Suca kentini neredeyse tamamen yok etti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki Suca kentini "neredeyse tamamen yok ettiğini" belirtti.

Ukrayna: Rus ordusu, hava saldırılarıyla Suca kentini neredeyse tamamen yok etti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rus ordusu tarafından, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Suca kentinin geri alındığına yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi.

Kente yoğun hava saldırısı düzenlendiğini kaydeden Kovalenko, "Rus ordusu, hava saldırılarıyla Suca kentini neredeyse tamamen yok etti. Şehir ve çevresi yıkıldı ve birkaç sivil bina ayakta kaldı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurmuştu.

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