Reuters: Türkiye, Avrupa’nın güvenlik yapısında kilit ortak

Reuters’ın haberine göre, Avrupa ülkeleri savunmalarını güçlendirmek ve ABD’nin teşvik ettiği olası bir ateşkes anlaşması çerçevesinde Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlamak için yoğun çaba harcarken, Türkiye bu süreçte kritik bir ortak olarak öne çıkıyor. Diplomatlar ve analistler, Avrupa güvenliğinin yeniden şekillendirilmesinde Türkiye’nin kilit bir rol üstlenebileceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşını sona erdirme planı, Washington’un geleneksel politikasını sarsarken, Rusya’nın "tecrit politikasını" sonlandırma ihtimalini doğurdu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapılan başarısız müzakereler sonrasında Kiev üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmeler, Avrupa’nın savunma politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Türkiye artık vazgeçilmez bir aktör

Reuters’a konuşan uzmanlar, Avrupa’nın Ukrayna’nın askeri kapasitesini koruma ve güvenlik garantileri sağlama çabaları, Washington olmadan kendi savunmasını güçlendirme girişimleriyle birleştiğinde, Türkiye için Avrupa ile ilişkilerini derinleştirme fırsatı doğuyor. Ankara, stratejik önemi sayesinde göz ardı edilemeyecek bir aktör olarak öne çıkıyor.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) Başkanı ve eski diplomat Sinan Ülgen, Reuters’a yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Türkiye'yi dışlama lüksüne sahip olduklarını düşünen Avrupa ülkeleri, artık Türkiye olmadan ilerleyemeyeceklerini fark ediyor" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna’da barış ve bölgesel istikrar için Türkiye’nin en üst düzeyde sorumluluk almasını öneren "açık bir teklifle" geldiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayii gücü Avrupa için önemli

Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülke olarak, son yıllarda kendi savaş uçaklarını, tanklarını ve deniz platformlarını üretmeye başladı. Aynı zamanda, Ukrayna da dahil olmak üzere birçok ülkeye insansız hava araçları (SİHA) ihraç ediyor. 2024 yılında Türkiye’nin savunma sanayii ihracatı 7,1 milyar dolara ulaştı.

ABD’de Trump’ın başkanlığa dönüşü sonrasında Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya destek için "gönüllüler koalisyonu" oluşturma fikrini tartışmaya başladı. Fransa, müttefiklerine nükleer caydırıcılık sağlama seçeneğini değerlendirmeye aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, Avrupa’nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirirken Türkiye’yi "sürdürülebilir ve caydırıcı" bir şekilde sürece dahil etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, barış müzakerelerinde kritik bir aktör

Avrupalı bir diplomat, Reuters’a verdiği demeçte Türkiye’nin Ukrayna’da barış için çok önemli görüşlere sahip olduğunu belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye, savaş boyunca hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile diplomatik dengeyi koruyarak, barış müzakerelerinde kritik bir aktör olarak öne çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de Ankara ve Avrupa’nın terörle mücadeleden göç yönetimine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığını ve Türkiye’nin Avrupa savunma projelerine tam katılımının kıtanın küresel bir aktör olabilmesi için kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye, savaşın ilk haftalarında barış görüşmelerine ev sahipliği yaparak, Karadeniz’deki denizcilik güvenliği anlaşmasını yeniden canlandırmaya çalıştı.

Reuters’a konuşan Avrupalı bir diplomat, Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinde mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda Erdoğan’ın çıkarları bizimle örtüşüyor, özellikle de Suriye’de artık Rusya ile eskisi kadar güçlü bir dinamik içinde olmadığı için. Bir bakıma, yıldızlar Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde daha büyük bir rol oynaması için hizalanmış durumda" dedi.