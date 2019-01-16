Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya için çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Uşakov, Trump'ın Rusya için çalıştığı düşüncesinin aptalca olduğunu belirterek, "Bu aptalca, yorum yapmaya gerek var mı?" dedi.

Trump, ABD medyasında yer alan, Rusya için çalışıp çalışmadığı yönündeki soruşturma iddiaları hakkında, hiçbir zaman Rusya adına çalışmadığını belirterek, bunu sormanın bile büyük bir rezalet olduğunu söylemişti.

New York Times'ın soruşturma iddiası

New York Times gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etmişti.

Habere göre, Trump'ın FBI Başkanı James Comey'yi kovmasının ardından davranışlarının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine dair soruşturma başlatılmıştı. Haberde FBI'ın ayrıca, Trump'ın ''bilerek'' Rusya için çalışıp çalışmadığı ya da ''farkında olmadan'' Rusya'nın etkisinde kalıp kalmadığının incelediği öne sürülmüştü.

FBI'ın 2016'daki seçim kampanyası sırasında Trump'ın Rusya ile bağlantısından şüphelendiği belirtilen haberde, Trump'ın göreve geldiği 2017'de ise bu bağlantılarla ilgili iddiaları soruşturan FBI Başkanı James Comey'yi kovmasının şüpheleri güçlendirdiği aktarılmıştı.

Kaynak: Reuters