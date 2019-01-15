Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinde yer alan ve ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğu iddiası hakkında açıklama yaptı.

Trump, bir gazetecinin Rusya için çalışıp çalışmadığı yönündeki sorusuna, "Bunu sorman bile büyük bir rezalet çünkü bu kocaman bir aldatmaca" diye cevap verdi.

Trump, medyada yer alan iddiaları reddederek, hiçbir zaman Rusya için çalışmadığını söyledi.

New York Times'ın soruşturma iddiası

New York Times gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etmişti.

Habere göre, Trump'ın FBI Başkanı James Comey'yi kovmasının ardından davranışlarının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine dair soruşturma başlatılmıştı. Haberde FBI'ın ayrıca, Trump'ın ''bilerek'' Rusya için çalışıp çalışmadığı ya da ''farkında olmadan'' Rusya'nın etkisinde kalıp kalmadığının incelediği öne sürülmüştü.

FBI'ın 2016'daki seçim kampanyası sırasında Trump'ın Rusya ile bağlantısından şüphelendiği belirtilen haberde, Trump'ın göreve geldiği 2017'de ise bu bağlantılarla ilgili iddiaları soruşturan FBI Başkanı James Comey'yi kovmasının şüpheleri güçlendirdiği aktarılmıştı.

Kaynak: Reuters