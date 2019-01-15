Suriyeli Kürtler ve Araplar, terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklarının terörden kurtarılacağı günü iple çekiyor.

"Türk Devleti bize sahip çıktı"

Aynularablı Kürtler'den Ahmet Süleyman, Türklerin kendilerine sahip çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'ye geldiğimizde bize çok iyi sahip çıktılar, çok yardımcı oldular. Devlet bize çok iyi bakıyor. Eğer Türkiye'ye gelmeseydik orada perişan olacaktık.

Yaşadığımız bölgeler şu an terör örgütünün işgalinde. Teröristler evlerimizi harap ettiler, yıktılar. Biz artık bu bölgelerin terörden temizlenmesini istiyoruz. Türkiye'nin temizlediği bölgeler artık güven, selamet içinde."

Tel Abyadlı Kürtler'den 5 çocuk annesi Esma el Hadi ise şu ifadeleri kullandı:

"Artık ülkemizde savaş bitsin, terör bitsin istiyoruz. Eğer bölge terörden temizlenirse, barış gelirse vatanımıza dönüp tekrar evimizi yapmak istiyoruz. Tekrar eski günlerdeki gibi mutlu yaşamak istiyoruz."

Kaynak: AA