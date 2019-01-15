ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret ve Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu ileri sürülen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bu ülke hakkındaki insan hakları ihlalleri iddialarına değinmemesi, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Amerikan NBC'ye konuşan uzmanlar, eski hükümet yetkileri ve insan hakları grupları, Suudi Arabistan'ın muhaliflere uyguladığı baskılarda herhangi bir geri adım atmadığına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pompeo'nun insan hakları ihlallerine değinememesi, onlarca yıllık Amerikan diplomatik geleneğini bozdu ve bu durum, Washington'ın Suudi Arabistan ya da Orta Doğu'nun herhangi bir yerinde insan haklarının çiğnenmesine göz yummayacağına dair güçlü bir mesaj vermek için kaçırılmış bir fırsattır."

"Trump yönetimi Bin Selman'ın arkasında duracağını açıkça gösterdi"

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Andrea Prasow da şu ifadeleri kullandı:

"Trump yönetimi Muhammed bin Selman'ın arkasında duracağını açıkça gösterdi. Pompeo ve diğer ABD'li yetkililer, Riyad'a Kaşıkçı cinayeti hakkındaki endişelerini gizlice iletmiş olabilirler, ancak bunun etkilerini görmek zor. Çünkü Muhammed bin Selman'ın, ne yaparsa yapsın ABD'nin davranışının değişmeyeceğini zannetmesi için sağlam nedenleri var. "

İnsan hakları grupları ve eski hükümet yetkilileri, Suudi Arabistan'ın uzun süredir insan hakları konusunda sıkıntılı bir ülke olduğunu ancak Muhammed bin Selman döneminde baskıların, hapse atılmaların ve işkencelerin arttığına dair iddialara dikkati çekti.

Uluslararası Af Örgütünden Philippe Nassif, şunları belirtti:

"Suudi Arabistan her zaman büyük bir insan hakları ihlalcisiydi ancak Muhammed bin Selman'ın yönetimi altındaki baskının seviyesi, krallığın güvenlik servislerinin ulaştığı yerler ve bu servislerin dünya çapında vatandaşlarını takip etmeye hevesi büyük miktarda artmış görünüyor."

Göreve geldiğinden beri ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etti. Salı günü başladığı tur kapsamında Umman'dan sonra Kuveyt'e geçmesi beklenen Pompeo'nun, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği ifade edildi.

Kaynak: AA