İsrail Altyapı ve Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Doğalgaz Bölgesel Konferansı'na katıldı.

Konferansta, Filistin ve Ürdün'ün yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilciler de hazır bulundu.

Yuval Steinitz, 25 Ocak 2011'de Mısır'da başlayan ve Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasından sonra Kahire'yi ziyaret eden ilk İsrailli Bakan oldu.

"Aylar içerisinde gaz ihraç etmeye başlayacağız"

İsrailli Bakan, konferansın ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya gaz ihracatı da dahil olmak üzere İsrail ve Mısır arasında artan enerji iş birliğini tartıştıklarını belirterek, İsrail'in aylar içerisinde Mısır'a gaz ihraç etmeye başlayacağını ifade etti.

"Kahire'de İsrail'i temsil etmekten mutluyum"

Steinitz, "Kahire'de İsrail'i ve hükümetini burada temsil etmekten mutluyum. Bu ilk resmi ziyaretim. Mısır hükümeti tarafından 2011 Mısır Devrimi'nden bu yana ilk defa İsrailli bir bakana resmi bir davet yapıldı. Dolayısıyla bu, İsrail ve Mısır arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesinin göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

Steinitz, Doğu Akdeniz'de doğal gazla ilgili gelişmenin İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde jeostratejik ve politik iş birliğinin bir motoru haline dönüştüğünü söyledi.

Kaynak: AA, Ynet