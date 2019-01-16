Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını dün akşam reddeden Parlamento'da bugün de İngiliz hükümeti için güven oylaması yapılacak.

İngiltere'de hükümet güvenoyu alamazsa ve 14 gün içinde Parlamento'dan güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulamazsa, erken seçime gidilecek.

Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetine başbakanlık yapan Başbakan May'in kaderi, yarınki oylamada da bu partinin desteğine bağlı olacak.

DUP'tan yapılan ilk açıklamada, partinin yarınki oylamada May'e güven oyu vererek destek olacağı kaydedildi.

DUP, May'in Brüksel'e giderek daha iyi bir anlaşmayla dönmesini beklediklerini açıkladı.

May, hükümeti DUP'un 10 milletvekilinin desteğiyle kurabilmişti

Theresa May, 2017'de yapılan erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. 650 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için 326 milletvekili gerekirken, Muhafazakar Parti 318'de kalmıştı. May, hükümeti DUP'un 10 milletvekilinin desteğiyle kurabilmişti.

Aşırı sağ çizgideki DUP, aynı zamanda sert Brexit yanlısı politika izliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, güvensizlik oylamasıyla hükümeti devirerek erken seçime gidilmesi için çaba harcıyor.

Kaynak: AA, BBC