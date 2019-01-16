İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına 73 gün kala Avam Kamarası’nda Brexit Anlaşması 202 oya karşı 432 oyla reddedildi.

"Birliğin alternatif, güvenilir bir önerisi olsaydı, müzakere sürecini uzatmayı düşünebilirdik." diyen May, ülkesinin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden kesin olarak ayrılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas da Brexit tarihinin 29 Mart'tan daha ileriye alınmasıyla ilgili, "İngiltere uzatma süresi talep etmedi. Bu uzatma sebepleri belirtilerek talep edilirse AB üyesi 27 ülke oy birliğiyle buna karar verebilir." dedi.

Kaynak: Reuters