İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına 73 gün kala Avam Kamarası’nda Brexit Anlaşması 202 oya karşı 432 oyla reddedildi.

Çıkan bu karar ile birlikte Başbakan Theresa May’e parlamentoya yeni bir plan sunması için 3 gün süre verilirken, çıkan sonucu eleştiren May konuşmasında, “Brüksel’e gidip yeni bir anlaşma gerçekleştirmeyi düşünenler çok büyük bir yanılgının içerisindedir” açıklaması yaparak tepkisini dile getirdi.

Ülkenin önde gelen basın kuruluşları, alınan kararın Theresa May hükümetinin tarihi yenilgisi olduğunu söyledi.

"Theresa May yeni bir güven oylamasıyla karşı karşıya"

Guardian gazetesi, Başbakan Theresa May'in parlamentoda aldığı ağır yenilgiden sonra yeni bir güven oylaması ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söyledi. İngiltere'nin muhalefetindeki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in diğer muhalefet liderlerinin desteğiyle hükümete yeni bir güven oylaması yapılması için harekete geçtiğini söyleyen gazete, Brüksel'in ikinci bir referanduma destek verdiğini de hatırlattı.

"İngiltere tarihinin en büyük yenilgisi"

The sun gazetesi, Theresa May'in aldığı yenilginin, İngiltere tarihinin en büyük yenilgisi olduğunu yazdı. May'in iktidarda kalsa bile, Brexit için mücadele ederken eşi görülmemiş bir kaos dönemiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen gazete, Brexit karşıtlarının karardan duyduğu memnuniyeti ve kutlama görüntülerini de okuyucularıyla paylaştı.

"Theresa May çizginin sonuna ulaştı"

The Times gazetesi de Theresa May'in aldığı sonucun tarihi bir yenilgi olduğunu söylerken, muhalefet lideri Corbyn'in "Theresa May, aldığı bu sonuçla çizginin sonuna ulaştı." açıklamasına yer verdi.

Times gazetesi Brexit ile ilgili bir başka haberinde ise alınan kararla İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının Aralık ayına kadar uzayabileceğini söyledi.

Anlaşmanın, 202 oya karşı 432 oyla reddedilmesiyle bu sonuç, İngiltere'de 1924’ten beri bir hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet oldu.

Kaynak: TRT Haber