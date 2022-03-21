Kremlin'den yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rusya'nın Ukrayna'da insani koridor tahliyelerini engellediği iddiaları yalan.

Ukrayna ile barış müzakeleri ilerlemesi gerektiği kadar büyük değil.

Rusya müzakerelerde daha hızlı yol alınması konusunda Ukrayna'dan daha hazır.

Putin - Zelenskiy görüşmesi için henüz zemin oluşmadı. Önce kayda değer bir ilerleme salanması lazım.

Petrol ambargosu, Avrupa'daki enerji akışı dengesini değiştirecek. ABD'nin kaybedeceği bir şey yok ancak Avrupa ciddi etkilenecek.

Zelenksiy siren seslerini dinletti

Kremlin'in açıklamalarından hemen sonra Zelenksiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasının başında, "Dostlarım, şimdi korkmayın, bizim 25 gündür duyduğumuz şeyi duyacaksınız. Bu sese artık hepimiz alıştık." diyerek siren sesi kaydını açtı.

Siren sesi için, "Siz bunu yalnızca 20 saniye dinlediniz, biz ise bunu saatlerce, günlerce, haftalarca dinliyoruz. Bizim insanlarımız bunu her daim duyuyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, sesin ardından Ukraynalıların, çocukları ve ihtiyarları alıp sığınaklara koştuğunu söyledi.