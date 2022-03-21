Çin Sivil Havacılık İdaresi, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığını açıkladı.

Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği duyuruldu.

"Boeing 737" tipi yolcu uçağı 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.

Uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiğini, uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı.

Ülkede en son 2010 yılında yolcu uçağı düşmüştü

Çin, havacılık açısından güvenli, uçak kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.

Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada Çin hava yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.

Ülkede en son 2010'da, kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Yiçun şehrinde yolcu uçağı düşmüş, kazada 42 kişi hayatını kaybetmişti.