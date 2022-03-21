Tahmini 10 milyon kişinin ülke içinde veya dışında yerinden edildiği Ukrayna'dan kaçan mültecilerle ilgili rakamlara ilişkin güncelleme paylaşıldı.

Polonya Sınır Muhafızları bugün yaptığı açıklamada, 2,1 milyondan fazla insanın Polonya'ya kaçtığını söyledi.

Ancak, geçiş sayıları düşüyor.

Ajansın Twitter'da yazdığına göre, Cumartesi gününe göre yüzde 16 düşüşle sadece pazar günü 33 bin 800 kişi sınırı geçti.

Pazartesi günü saat 06:00'a kadar 5 bin 700, kişi geçiş yaptı.

Kaçan insanların bir kısmı, diğer hedef ülkeler için Polonya'yı çoktan terk etti.

Varşova Üniversitesi göç araştırmaları profesörü Maciej Duszczyk, yaklaşık 1,2 milyon insanın kaldığını tahmin ediyor.

Savaşın başlamasından bu yana 250 binden fazla insan Polonya üzerinden Ukrayna'ya döndü.