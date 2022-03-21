Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Ukrayna'daki askeri tesisi seyir füzeleriyle vurduk
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir askeri tesisin seyir füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.
Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait söz konusu askeri tesisin, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle hedef alındığını ifade etti.
Interfax'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki hiçbir kimyasal endüstri tesisini vurmadığını ve vurmayı planlamadığını açıkladı.
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