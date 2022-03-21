Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait söz konusu askeri tesisin, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle hedef alındığını ifade etti.

Interfax'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki hiçbir kimyasal endüstri tesisini vurmadığını ve vurmayı planlamadığını açıkladı.